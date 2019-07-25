وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان

توفى الفنان المصري فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر 67 عاما، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وفقا لموقع اليوم السابع المصري.
وعبرت الفنانة سمية الألفي عن حزنها الشديد عقب وفاة زوجها فاروق الفيشاوي في أول تصريح لها بعد وفاته.
وقالت سمية الألفي : فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها”.
وكان الفنان الراحل أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه “نزلة برد” إلا أن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية واحتجز داخل إحدى المستشفيات للعلاج حتى وافته المنية.
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