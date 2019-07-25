شاهد: آخر تعليق للفنان فاروق الفيشاوي قبل وفاته.. وماذا قال عن إصابته بالسرطان وخوفه من المرض

أثار خبر وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع مرض السرطان حالة من الحزن بين الجمهور. وأعادوا تداول مقطع فيديو لآخر لقاء تلفزيوني له قبل وفاته.

وقال الفنان الراحل في آخر لقاء تليفزيوني ، في برنامج “معكم منى الشاذلي” على شاشة “سي بي سي”، بعدما سألته الإعلامية منى الشاذلي، عن عدم خوفه من المرض وتعامله معه على إنه “نزلة برد” : من لا يمت بالسرطان مات بغيره.. مضيفًا: “الموت علينا حق”.

وأضاف: “أصاب بمرض بس إنما يبقى عندي الأمل.. مخضوض بس قوي.. لما أدخل العملية وأبقى مش موجود في الدنيا ويستلمني طبيب معالج.. إذا دخل قلبي الاطمئنان فأنا قوي وهقوم من العملية”.

وكان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، أعلن فى شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر.