ريهام سعيد تتعافى من مرضها الغامض وتعود لبرنامجها: “حصلت معجزة”

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تعافيها نهائيا من الفيروس الغامض، وقالت إنها بصدد العودة لممارسة حياتها بصورة طبيعية، وأكدت ان طبيبها الخاص اعتبر نجاتها من المرض معجزة طبية تحققت بفضل دعاء جمهورها ومتابعيها!! ريهام نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع استفرام وعلقت عليها قائلة: الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية. و بيقول لي ده حصل معجزه. المعجزة دي حصلت بدعائكم. بجد شكرا

يذكر أن ريهام سعيد كشفت سابقا عن تدهور قدراتها المناعية واصابتها بميكروب بجوار الأنف، واضطرت لإزالة أنفها بالكامل لمحاصرة المرض، وأعاد طبيبها الخاص بناء أنف جديدة بعد الحصول على الغضاريف من الإذنين. وقالت في تسجيل صوتي أن حياتها لا زالت مهددة ولا تعرف أن الميكروب غادر جسدها أم لا يزال موجودا، وأكدت أنها لا تعاني من مرض جلدي، وقالت: انا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله. بشكركوا على دعواتكوا وانا لسه بطمع في مزيد من الدعوات.