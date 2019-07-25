إيمان العاصي ناعية فاروق الفيشاوي: الله يرحمك يا حبيبي

ودعت الفنانة الشابة ايمان العاصي عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام" ببالغ الحزن والأسى الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا. عن عمر يناهز 67 عامًا. وقالت العاصي: "يا حبيبي يا أطيب وأجمل إنسان يا أحلي ضحكة الله يرحمك يا حبيبي لا حول ولا قوة إلا بالله هتوحشني قوي يا أستاذ يا جميل يا طيب يا أب.. الله يرحمك يا حبيبي وجعت قلبي يا أحلي روقة ربنا يصبر أحمد وعمر وأستاذة سمية ويصبر كل حبايبك ويصبرنا يارب سنه صعبة قوي هتوحشني يا حبيبي". قوة إلا بالله هتوحشني قوي يا أستاذ يا جميل يا طيب يا أب.. الله يرحمك يا حبيبي وجعت قلبي يا أحلي روقة ربنا يصبر أحمد وعمر وأستاذة سمية ويصبر كل حبايبك ويصبرنا يارب سنه صعبة قوي هتوحشني يا حبيبي".

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