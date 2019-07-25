مهرجان دبي السينمائي: فاروق الفيشاوي أيقونة للفن المصري

نعى مهرجان دبي السينمائي الدولي عبر الصفحة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.

وكتبت إدارة المهرجان علي صفحته الرسمية تدوينة قالت فيها: " وداعًا فاروق الفيشاوي...أيقونة

الفن المصري والعربي. فنان من طراز نادر وأعمال حفرت مكانًا في قلوب الملايين من عشاق الفن".

ونال الفيشاوي العديد من الجوائز منها أفضل ممثل من الأكاديمية الأفريقية السينمائية عام 2009 عن دوره في فيلم ألوان السما

السابعة، وجائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأفضل الأعمال الفنية والإعلامية عام 2007 عن مسلسل عفريت القرش، وتكريم من مهرجان طنجة المغربي الدولي للفنون والموسيقى عام 2004، درع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي فى الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب 2009 وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والثلاثين عن فيلم ألوان السما السابعة.