شاهد.. انهيار سمية الألفي أثناء تشييع جثمان فاروق الفيشاوي

انهارت الفنانة سمية الألفي أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. وقد رحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما إثر غيبوبة كبدية أصيب بها في أيامه الأخيرة، داخل أحد مستشفيات الدقي، حيث كان يتلقى العلاج بعدما أصيب بمرض "السرطان". إثر غيبوبة كبدية أصيب بها في أيامه الأخيرة، داخل أحد مستشفيات الدقي، حيث كان يتلقى العلاج بعدما أصيب بمرض "السرطان". Advertisements

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