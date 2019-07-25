ندى بسيوني ناعية فاروق الفيشاوي: الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

نعت الفنانة ندى بسيوني عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.

وعلقت بسيوني قائلة" ألف رحمه علي النجم الكبير فاروق الفيشاوي الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن فاروق الفيشاوي، ولد عام 1952 في محافظة المنوفية، حصل على ليسانس آداب من جامعة

عين شمس ثم تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، لعب في بداية مشواره الفني عدد من الأدوار الصغيرة بالسينما والتلفزيون حتى جاء فيلم المشبوه عام 1981 وتلاه مسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1982 ليمثلا نقطة انطلاقته الحقيقة في عالم الفن ، تميز بين نجوم جيله بقدرته على تنوع الأدوار وتجسيد عدد من الشخصيات المركبة والمختلفة ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية التي أداها جميعا باقتدار.

ومن أبرز أعماله السينمائية الحب في طريق مسدود، الباطنية، أرجوك أعطني هـذا الدواء، لا تسألني من أنا، القرداتى، الجراج وغيرها كما قدم عدد من الأعمال التلفزيونية المتميزة منها على الـزيبق، أبنائي الأعزاء شكرا، زينات والثلاث بنات، ألف ليلة وليلة، دموع صاحبة الجلالة، كناريا وشركاه، الحاوي، رجل وامرأتان بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها بـداية ونهاية، البرنسيسة وأهلا يا بكوات.