درة ناعية الفيشاوي: الناس الحلوة بتروح

أعربت الفنانة التونسية درة عن حزنها، بعد وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بسبب صراع طويل مع المرض.

وكتبت درة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": لا حول ولا قوة إلا بالله.. أكاد أن لا أصدق رغم معرفتي بصراعه مع المرض، الفنان المحب للحياة وللناس ..الطيب الجدع الخلوق المثقف حبيب

زملاءه الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفى الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، كان رائعا في آخر أدواره "الشارع اللي ورانا" الذي كان فيه أب حنون وحكيم.. الناس الحلوة بتروح".

وكان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفي في الساعات الأولى من صباح

اليوم الخميس، وأعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض السرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وشارك الفيشاوي مؤخرًا في عروض مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني، والتي انطلقت في شهر فبراير الماضي، ويشارك في بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي وأحمد عزمي ونضال الشافعي ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كرم.