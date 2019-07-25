تامر حبيب ناعيًا فاروق الفيشاوي: مع السلامة يا راجل يا طيب

ودع السيناريست تامر حبيب عبر صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ببالغ الحزن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.

وقال حبيب "مع السلامة يا راجل يا

طيب".

ونال الفيشاوي العديد من الجوائز منها أفضل ممثل من الأكاديمية الأفريقية السينمائية عام 2009 عن دوره في فيلم ألوان السما السابعة، وجائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأفضل الأعمال الفنية

والإعلامية عام 2007 عن مسلسل عفريت القرش، وتكريم من مهرجان طنجة المغربي الدولي للفنون والموسيقى عام 2004، درع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي فى الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب 2009 وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والثلاثين عن فيلم ألوان السما السابعة.