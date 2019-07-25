عبير صبري: وداعًا فاروق الفيشاوي

نعت الفنانة عبير صبري عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.

وكتبت صبري تدوينة قالت فيها: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك ويعفو عنك ويتجاوز عن سيئاتك ويدخلك فسيح جناته ..وداعًا فاروق الفيشاوي".

ولعب الفيشاوي في بداية مشواره الفني عددًا من الأدوار الصغيرة بالسينما والتلفزيون حتى جاء فيلم المشبوه عام 1981 وتلاه مسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1982 ليمثلا نقطة انطلاقته الحقيقة في عالم الفن ، تميز بين نجوم جيله بقدرته على تنوع الأدوار وتجسيد عدد من الشخصيات المركبة والمختلفة

ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية التي أدَّاها الجميع باقتدار.

ومن أبرز أعماله السينمائية الحب في طريق مسدود، الباطنية، أرجوك أعطني هـذا الدواء، لا تسألني من أنا، القرداتى، الجراج وغيرها كما قدم عدد من الأعمال التلفزيونية المتميزة منها على الـزيبق، أبنائي الأعزاء شكرًا، زينات والثلاث بنات، ألف ليلة وليلة، دموع صاحبة الجلالة، كناريا وشركاه، الحاوي، رجل وامرأتان بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها بـداية ونهاية، البرنسيسة وأهلا يا بكوات.