أحمد فلوكس ناعيًا فاروق الفيشاوي: ربنا يرحمك و يغفرلك

ودع الفنان الشاب أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 67 عامًا. المرض عن عمر يناهز 67 عامًا. وعلق فلوكس على وفاة الفيشاوي قائًلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمك و يغفرلك كنت راجل وجدع وطيب وفنان الله يرحمك". يرحمك و يغفرلك كنت راجل وجدع وطيب وفنان الله يرحمك". يذكر أن فاروق الفيشاوي، ولد عام 1952 في محافظة المنوفية، حصل على ليسانس آداب من جامعة عين شمس ثم تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية.

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