المئات يؤدون صلاة الجنازة على الراحل فاروق الفيشاوي

أدى قبل قليل، المئات من الفنانين ومحبي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وتوفي الراحل فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، عن عمر يُناهز 67 عامًا، بعد صراع كبير مع مرض السرطان الذى أصابه، ومكث فى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة.

يذكر أن فاروق الفيشاوي، ولد عام 1952 في محافظة المنوفية، حصل على ليسانس آداب من جامعة عين شمس ثم تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، لعب في بداية مشواره الفني عدد من الأدوار الصغيرة بالسينما والتلفزيون حتى جاء فيلم

المشبوه عام 1981 وتلاه مسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1982 ليمثلا نقطة انطلاقته الحقيقة في عالم الفن ، تميز بين نجوم جيله بقدرته على تنوع الأدوار وتجسيد عدد من الشخصيات المركبة والمختلفة ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية التي أداها جميعا باقتدار.

ومن أبرز أعماله السينمائية الحب في طريق مسدود، الباطنية، أرجوك أعطني هـذا الدواء، لا تسألني من أنا، القرداتى، الجراج وغيرها كما قدم عدد من الأعمال التلفزيونية المتميزة منها على

الـزيبق، أبنائي الأعزاء شكرا، زينات والثلاث بنات، ألف ليلة وليلة، دموع صاحبة الجلالة، كناريا وشركاه، الحاوي، رجل وامرأتان بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها بـداية ونهاية، البرنسيسة وأهلا يا بكوات.

ونال الفيشاوي العديد من الجوائز منها أفضل ممثل من الأكاديمية الأفريقية السينمائية عام 2009 عن دوره في فيلم ألوان السما السابعة، وجائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأفضل الأعمال الفنية والإعلامية عام 2007 عن مسلسل عفريت القرش، وتكريم من مهرجان طنجة المغربي الدولي للفنون والموسيقى عام 2004، درع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي فى الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب 2009 وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والثلاثين عن فيلم ألوان السما السابعة.

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