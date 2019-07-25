مي نور الشريف ناعية فاروق الفيشاوي: أنقي وأجدع الناس

نعت الفنانة الشابة مي نور الشريف عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 67 عامًا. اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 67 عامًا. وعلقت مي قائلة: "فاكرة كويس جملتك أهم حاجة أنا وأبوكي سايبنها ليكي أنتي وأحمد مكتبتنا.. أنت كنت من أنقي وأجدع الناس بجد.. ربنا يجمعني بكم وبالحبايب كلهم علي خير ربي اغفر وارحم... الفاتحة والدعاء. جملتك أهم حاجة أنا وأبوكي سايبنها ليكي أنتي وأحمد مكتبتنا.. أنت كنت من أنقي وأجدع الناس بجد.. ربنا يجمعني بكم وبالحبايب كلهم علي خير ربي اغفر وارحم... الفاتحة والدعاء.

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