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كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 12:50 مساءً - ودع أحمد بورشيد ابنته الإعلامية صابرين بورشيد التي توفيت عن عمر ناهز الـ34 عامًا، بعد معاناتها من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار.
ونشر ” بورشيد ” صورة لابنته الراحلة أثناء حفل زفافها، قائلًا: ” كنتي هدية لي وأمانه من الله واستمتعت معكِ طوال الـ34 سنة، فإنتِ البنت البارة الكريمة الطيبة الخلوقة الحنونة “.
وأضاف: ” أراد الله أن يسترجع أمانته مني فاللهم لا اعتراض إلى جنات الخلد يا أطيب البنات “.
كانت هذه تفاصيل خبر والد الإعلامية صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها.. إلى جنات الخلد يا أطيب البنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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