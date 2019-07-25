والد الإعلامية صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها.. إلى جنات الخلد يا أطيب البنات

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 12:50 مساءً - ودع أحمد بورشيد ابنته الإعلامية صابرين بورشيد التي توفيت عن عمر ناهز الـ34 عامًا، بعد معاناتها من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار.

ونشر ” بورشيد ” صورة لابنته الراحلة أثناء حفل زفافها، قائلًا: ” كنتي هدية لي وأمانه من الله واستمتعت معكِ طوال الـ34 سنة، فإنتِ البنت البارة الكريمة الطيبة الخلوقة الحنونة “.

وأضاف: ” أراد الله أن يسترجع أمانته مني فاللهم لا اعتراض إلى جنات الخلد يا أطيب البنات “.