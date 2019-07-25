أمير حاول اغتصاب أميرة فتلقى 13 طعنة في ظهره!

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 12:50 مساءً - طعنت فتاة نحيفة تدعى “​أميرة​” شاب إسمه “أمير” وهو قويّ البنية حاول التعدّي عليها واغتصابها في صحراء العياط، إذ وجدت في حوزته سكيناً فلجأت الى طعنه 13 مرّة حتى قتلته.

وتضم أوراق القضية تقرير الطب الشرعي، تحريات المباحث الأولية، تحقيقات النيابة، ومناظرة جثة القتيل، واعترافات الفتاة المتهمة. وأكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الفتاة عذراء، وقال مصدر بالطب الشرعي إن عذرية الفتاة جعلها تدافع عن شرفها بشراسة.

وأشارت مصادر مطلعة في القضية أن وجود طعنتين في الظهر جاء نتيجة مطاردة وقعت بين الفتاة وبين القتيل بعدما حاول فتح حقيبة الباص لسحب قطعة حديد والاعتداء عليها، فطعنته وفرّت هاربة وحين طاردها سقط جثة هامدة على بعد 15 مترا من الباص متأثرا بالطعنات.

وأصدر قاضي المعارضات في محكمة العياط قرارا بتجديد حبس الفتاة مدة 15 يوما إضافية من أجل استكمال التحقيقات في الجريمة، ونسبت إليها تهمة القتل المتعمد بعد أن اعتدت على سائق الباص بسكين وسددت له 13 طعنة.