الكلاب الضالة تنهش طفلاً مصرياً في الكويت

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 12:50 مساءً - نشرت صحيفة ” الراي ” الكويتية اليوم الخميس نبأ عن تعرض طفل مصري يدعى ” محمد حسام ” والبالغ من العمر 11 عاما ومقيم في الكويت لنهش ساقه من قبل كلاب ضالة بمنطقة ” حولي ” .
حيث نهشت الكلاب الضالة جزءا من ساقه مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة بها .
وقالت والدة الطفل عن الواقعة أن إبنها خرج من مسجد الصقعبي في منطقة حولي بعد ما أدى صلاة الظهر متوجهًا إلى المنزل وخلال سيره ظهرت له ثلاثة كلاب لم ينتبه لها في البداية حيث كانت نائمة تحت الشجر .. فاضطر إلى الهروب بحكم صغر سنه إلا أن الكلاب لاحقته حتى تمكنت منه ونهشت ساقه، وهربت بعد أن تدخل أحد المارة مصادفة ” .
وأضافت قائلة : ” إن الساحة الواقعة بين مسجد الصقعبي ودار حفظ القرآن الكريم خلف مخفر النقرة تسرح فيها الكلاب الضالة ما يعرّض حياة المارة للخطر خصوصا الأطفال وكبار السن منهم بحكم وقوعها وسط منطقة سكنية وتجارية ” .
وناشدت والدته المسئولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإسراع في القضاء على هذا النوع من الكلاب التي استفحل خطرها وباتت تهدد الكثير من المواطنين والمقيمين .
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