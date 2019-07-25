وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365
توفي الممثل المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات من صباح الخميس 25 يوليو، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.
وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين في محافظة الجيزة.
ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت “ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل”.
وكان الفيشاوي، 67 عاما، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في اكتوبر 2018.
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