ممثلة تعلن عن حملها الثاني بصورة على انستغرام

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Jul 25, 2019
اعلنت الممثلة الأميركية آن هاثاواي أنها تنتظر طفلها الثاني من زوجها آدم شولمان.
وكشفت “هاثاواي” عن الخبر السعيد من خلال صورة نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام حيث ظهرت في ثوب ابيض وبدا بطنها منتفخاً جراء الحمل.
نذكر ان آن وآدم تزوجا بحفل رائع في كاليفورنيا في 29 سبتمبر 2012 ولديهما جوناثان يبلغ من العمر ثلاث سنوات.
نذكر ان “آن هاثاواي” كانت قد كرمت بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود منذ عدة اسابيع. وقالت حينها لقد تأثرت فعلاً بهذا الأمر من كل جوانبه.
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