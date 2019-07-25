شكرا لقرائتكم خطاب إلى مجلس الأمن لشرح أسباب احتجاز إيران للناقلة البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - البعثة الإيرانية أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي تشرح فيه الأسباب التي دفعت الحرس الثوري الإيراني إلى احتجاز ناقلة النفط البريطانية الخطاب جاء فيه أن السفينة ستينا إمبيرو اصطدمت وأصابت سفينة صيد إيرانية وألحقت أضرارا بها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطاب إلى مجلس الأمن لشرح أسباب احتجاز إيران للناقلة البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.