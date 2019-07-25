نعت الفنانة هند صبري، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.
وكتبت هند: "لم يكن فنانا موهوبا فحسب لم يقدم لنا مجموعة من أجمل الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون فحسب، بل كان شجاعا ومحاربا قويا للمرض وحتى في إعلانه إصابته بالسرطان كان شامخا وداعا النجم والفنان والإنسان الجميل المهذب.. فاروق الفيشاوي، وخالص العزاء لابنه الفنان أحمد الفيشاوي".
قد يهمك أيضاً :
هند صبري تحتفل بعيد استقلال تونس عبر "إنستغرام"
هند صبري تؤكد الانتهاء مِن "الفيل الأزرق 2"
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تنعى فاروق الفيشاوي "وداعا النجم المهذب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.