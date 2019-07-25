نجل أنغام الأصغر يفاجئها عبر انستجرام

نشر عبدالرحمن (الابن الأصغر للفنانة أنغام)، عدة صور عبر ستوري حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها والدته وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الميما للموسيقي، إذ فازت أنغام بجائزة أحسن مطربة.

وقدم عبد الرحمن تهنئة لوالدته أنغام بعد حصولها على الجائزة، من خلال التعليق الذي كتبه على صورها، وذلك على الرغم من قطيعة «عمر» (الأبن الأكبر) لوالدته.

قام عمر مجدي عارف (الابن الأكبر لـ أنغام)، بإلغاء متابعة والدته، وعمل «بلوك» لها، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، وذلك بالتزامن مع قيامه بحذف صوره معها.

تصرف عمر الأخير، جاء بعدما نشر عبر حسابه الشخصى على انستجرام، صورة أثار بها الجدل، ظهر فيها يمشي وحيدًا، وعلق عليها قائلًا: «أنا ضائع».

عمر نجل الفنانة انغام امتنع عن الظهور معها بعد زواجها من أحمد إبراهيم على عكس ما كان يظهر معها فى جميع حفلاتها وكان آخر ظهور له معها فى ديسمبر 2018 خلال حفلها الغنائى فى مسرح الماركيه.

Advertisements

كانت أنغام قد تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في شهر مارس الماضي، وهي الزيجة الرابعة للأولى، وأحدثت ضجة في الوسط الفني، لاسيما وأن أحمد كان متزوجًا من ياسمين عيسى (ابنة شقيقة المخرج طارق العريان)، والمتزوج من الفنانة أصالة نصري، الأمر الذي أحدث أزمة بين (أصالة وأنغام).

قد يهمك أيضاً :

أنغام تُحيِّر الجمهور بتناقُض تصرّفاتها مع أحمد ابراهيم

الموزع أحمد إبراهيم يعود لزوجته الأولى ياسمين عيسى