مايا دياب تستعد لحفلها في أربيل

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""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة مايا دياب للقاء جمهورها العراقي عبر حفلٍ غنائي ستحييه بمدينة أربيل في الأول من أغسطس المقبل ضمن حفلات صيف 2019. وهو الخبر الذي زفته لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اختتمت الموسم الخامس من برنامجها "هيك منغني" على شاشة MTV اللبنانية.
يُذكر أن آخر حفلاتها الغنائية كانت في مدينة طرطوس بسورية، فيما كانت أغنية "خسرنا بعض" التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبناني زياد برجي آخر أعمالها الغنائية. علماً أنها تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "يابا يابا" خلال الأيام المقبلة على YouTube .
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