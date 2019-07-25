شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى وأشرف زكى يودعان فاروق الفيشاوي فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد هنيدى والفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان عماد رشاد، وكذلك الإعلامية بوسى شلبى، ونهال عنبر على التواجد فى المستشفى الذى توفى بها النجم الراحل فاروق الفيشاوي.

فاروق الفيشاوي توفى فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عامًا، وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

فاروق الفيشاوي كان قد أعلن فى أكتوبر الماضى إصابته بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

يذكر أن فاروق الفيشاوي شارك مؤخراً فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم، ومن المقرر أن يتم اختيار فنان آخر لاستكمال دوره فى المسرحية خلال الفترة المقبلة.