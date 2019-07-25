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فاروق الفيشاوي الذى شارك فى غسل "وحش الشاشة".. والموت لا يشكل له كابوسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل النجم فاروق الفيشاوي فجر اليوم وترك خلفه حبا وحزنا كبيرا لدى جمهوره ومحبيه.

 

فاروق الفيشاوي الذى كان يظهر قويا ومرحا يحمل طاقة إيجابية لكل من حوله لم يؤثر خبر إصابته بالسرطان على ابتسامته المعهودة؛ لم يخف من الموت.

 

كان فاروق الفيشاوي سباقا دائما عندما يتوفى أحد أصدقائه أو أقاربه ويكون سندا وعونا لأهله.

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فاروق الفيشاوى الذى أعلن فى أحد البرامج من قبل أنه قام بدفن الكثير من أصدقائه ووقف على الغسل، وكشف أنه قام بالتواجد منذ اللحظة الأولى عقب وفاة الفنان الراحل فريد شوقى.. وقال كنت موجودا معاه من أول لحظة وفاته وحتى دفنه".

 

وأوضح فاروق الفيشاوي أن سيرة الموت لا تشكل كابوسا بالنسبة له؛ مشيرا إلى أنه بمجرد دفن أحد أصدقائه كان يشعر بأن الحياة ليس لها أى قيمة.. وأنها قصيرة للغاية وقال إن أكثر ما يحزنه هو التفكير في فقدان شخص عزيز عليه.

 

 

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