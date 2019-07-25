شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فاروق الفيشاوي تجبر صناع "الملك لير" على تغيير 3 أدوار بالعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا فجر اليوم، الخميس، عن عمر 67 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان من المقرر تشييع جنازته ظهر اليوم، الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ولم يمهله القدر أن يستكمل دوره فى مسرحية "الملك لير" التى عاد بها إلى المسرح بعد غياب 18 عاماً منذ تقديم مسرحية "الناس اللى فى التالت" عام 2001 للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

فاروق الفيشاوي غيبه الموت دون استكمال المسرحية، ولم يشارك فى آخر عرض بالسعودية بسبب أزمته الصحية، ليضطر صناع المسرحية لإجراء بعض التعديلات الخاصة بالأدوار نظراً لغياب الفيشاوي، ووقع الاختيار عن الفنان أحمد فؤاد لتقديم دور فاروق الفيشاوى فى العرض الذى استمر 3 أيام فى السعودية على مسرح جدة.



فاروق الفيشاوى

وأجرى مخرج المسرحية تامر كرم تعديلات على الأدوار الأخرى، خاصة أن أحمد فؤاد سليم يقدم شخصية رئيسية فى العرض، حيث تم إسناد دور أحمد فؤاد سليم للفنان أيمن الشيوى، بينما قدم المخرج نفسه دور الشيوى حتى تسير الأمور وهذا سيستمر خلال عروض عيد الأضحى المقبل، حيث تعرض المسرحية بدء من ثانى يوم العيد الموافق 13 أغسطس وحتى 16 من نفس الشهر.

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مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى على مسرح كايرو شو فى احد المولات الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، ويشارك فى بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وأيمن الشيوى وإخراج تامر كريم،