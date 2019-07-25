شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيله .. تعرف على الفنانة التى ندم فاروق الفيشاوي على عدم زواجه منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يتميز بالصراحة، فأينما ظهر فى لقاء تليفزيونى أو أحاديث صحفية دائما ما يكشف عن مفاجآت صادمة. فاروق الفيشاوي تمتع بحب زملائه، ونال إعجاب الجمهور بل كان فتى أحلام الكثيرين من الفتيات والممثلات. Advertisements وعلى الرغم من ارتباطه بالفنانة سمية الألفى وزواجه منها إلا أنه كشف عن الفنانة التى ندم من عدم الزواج منها وصرح الفيشاوي فى أكثر من مناسبة باعتراف جرىء عن حبه الشديد للفنانة ليلى علوى، مشددًا على أنه ندم بسبب عدم الزواج منها خاصة أنها بادلته نفس الشعور. فاروق الفيشاوي توفى فجر اليوم الخميس بعد تدهور صحته مؤخرًا، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى، ودخل فى غيبوبة تامة حاليا، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، وفوجئ الأطباء بتوقف كبد فاروق الفيشاوى عن العمل، فأجروا عدة محاولات لإنقاذ الموقف لكنهم فشلوا.

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