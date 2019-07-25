شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الفيشاوي .. هذا هو الاسم الحقيقى قبل دخوله عالم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح فجر اليوم الخميس النجم فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عامًا، وذلك بعد معاناة من مرض السرطان.

ولد الفيشاوى 5 فبراير عام 1952، لأسرة ثرية فى مركز "سرس الليان" بمحافظة المنوفية، مكونة من أبوين وخمسة أشقاء، كان هو أصغرهم، واسمه الحقيقى محمد فاروق الفيشاوي.

اقتحم النجم فاروق الفيشاوى عام 1973، من خلال مشاركته في مسلسل "المفسدون فى الأرض"، ثم مسلسل "أرض النفاق"، ولمع في مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا" في عام 1979، أما سينمائيا فكان أحد أبرز أدواره عندما شارك فى فيلم المشبوه عام 1981 مع الفنان عادل إمام.

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وتدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير، حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة.

تزوج الفيشاوي من الفنانة سمية الألفى وأنجب منها ولديه "أحمد" و"عمر"، ثم انفصلا، وتزوج مرتين بعدها؛ الفنانة سهير رمزي ثم انفصلا وتزوج من امرأة أخرى من خارج الوسط الفني تدعى "نوران"، وانتهى أيضًا الأمر بالطلاق.

واعلن الفيشاوي العام الماضى عن اصابته بمرض السرطان، بحفل مهرجان الإسكندرية السينمائي في دروته الـ34، في أكتوبر الماضي، أثناء استلامه درع التكريم، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي.