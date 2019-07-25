- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى عن فاروق الفيشاوي : كان شامخا فى إعلان إصابته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة التونسية هند صبرى الفنان فاروق الفيشاوي الذى رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 67 عاماً بأحد مستشفيات الدقى بعد صراع مع مرض السرطان الذى أعلن عن إصابته به العام الماضى أثناء تكريمه فى مهرجان الإسكندرية السينمائى.
وقالت هند صبرى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام "فاروق الفيشاوى لم يكن فنانا موهوبا فحسب لم يقدم لنا مجموعة من أجمل الأعمال فى المسرح والسينما والتليفزيون فحسب بل كان شجاعا ومحاربا قويا للمرض، حتى فى إعلانه إصابته بالسرطان كان شامخا.. وداعا النجم والفنان والإنسان الجميل المهذب".
هند صبرى تنعى فاروق الفيشاوي
وفاة فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوى أعلن فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.
يذكر أن الفيشاوى شارك مؤخراً فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم، ومن المقرر أن يتم اختيار فنان آخر لاستكمال دوره فى المسرحية خلال الفترة المقبلة.
فاروق الفيشاوي
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبرى عن فاروق الفيشاوي : كان شامخا فى إعلان إصابته بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.