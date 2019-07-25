شاهد صراع مثير بين كلبين وأفعى كوبرا لإنقاذ طفلة صغيرة

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 11:42 صباحاً - أظهر مقطع فيديو، صراع مثير بين كلبين وأفعى كوبرا حاولت الفتك بطفلة صغيرة في إحدى المناطق بالفلبين.

ووفقا لـ “سكاي نيوز”، تمكنت كاميرا مراقبة من رصد تلك الملحمة التي وقعت على ما يبدو في منزل الطفلة، بحسب صحيفة “نيويورك” بوست”.



وتسللت الأفعى إلى فناء المنزل الأمامي، حيث كانت الطفلة “سكاي” ذات الأربع سنوات نائمة في سريرها.

وفيما يبدو أن الملحمة انتهت بنفوق “الكلب” الأبيض، متأثرا بالسم، بينما أصيب الكلب الأخر بالعمى نتيجة “نفث” السم على عينيه، كما نفقت “الأفعى” في النهاية.

من جهته، قال والد الطفل: “كنت مع زوجتي في العمل وقد تركنا طفلتنا برعاية جليسة أطفال، وشعرنا بالدهشة والصدمة عندما رأينا الفيديو”.

واختتم: ” نحن ممتنان كثيرا للكلبين الشجاعين، فقد أنقذا طفلتي الصغيرة من موت محقق، سأفتقد كلبي كثيرا”.