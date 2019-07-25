كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 11:42 صباحاً - نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” تجمعه بشقيقته وهي المرة الأولى التي تظهر بها على السوشيال ميديا معه .
وظهر محمد رمضان مع شقيقته داخل منزله الخاص .
وكتب محمد رمضان معلقا على الصورة : ” أختي .. إيمان رمضان ” .
ولاقت الصورة تفاعلا وإعجابا كبيرا من جانب محبي ومتابعي محمد رمضان وجاءت أغلب التعليقات لتؤكد على الشبه القوي والكبير بينهما حيث لهما نفس الملامح .
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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة محمد رمضان ينشر صورة مع شقيقته .. والجمهور : ” نسخة طبق الأصل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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