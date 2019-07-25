عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 11:42 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية للزعيم على «فيسبوك» صورة جمعت الفنانين، مع تعليق: «البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي». تقام صلاة الجنازة على جثمان «الفيشاوي»، ظهر الخميس، في مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين.



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