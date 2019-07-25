كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 11:42 صباحاً - في تصريحات للسفير المصري بالجزائر ” أيمن مشارفة ” لقنتة النهار الجزائرية حول واقعة تجاهل كابتن المنتخب الجزائري رياض محرز مصافحة رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي خلال تسلم ميداليات وكأس بطولة أمم إفريقيا 2019 .
قال أن حركة محرز كانت عفوية وغير مقصودة وإن محرز كان يرغب في تسلم الكأس بشكل سريع وأنه سلم على الكل بعد تسلمه الكأس .
وأن مواقع التواصل الاجتماعي أعطت للواقعة أكثر مما تستحق وتناولته بشكل سلبي وأنه لا يجب أن نخلط بين الرياضة والسياسة أو أشياء أخرى فما حدث كان احتفال رياضي طبيعي .
وقال مشارفة : ” لا نرد على إشاعات بل نتحدث عن واقع .. والواقع يقول أن العلاقات بين البلدين طيبة فليس هناك أفضل من أن يلتقي الرئيسين المصري والجزائري ويؤكدان على متانة تلك العلاقات ” .
وهنأ السفير المصري الشعب الجزائري على التتويج بالكأس وقال إن رفقاء رياض محرز يستحقون الفوز بالكأس بعد ظهورهم بقدرات فنية كبيرة خلال البطولة .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق مصري رسمي على واقعة تجاهل رياض محرز مصافحة رئيس الوزراء المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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