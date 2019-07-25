وفاة الممثل روتخر هاور.. نجم فيلم "بلايد رانر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل الهولندي روتخر هاور، الذي اشتهر بدوره في فيلم الخيال العلمي "بلايد رانر" (1982)، عن 75 عاما، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هولندية عن أفراد من عائلته.
وأفادت وكالة الأنباء الهولندية "إيه لإن بي"، أن "روتخر هاور توفي عن 75 عاما. وهو يعدّ من أكبر الممثلين في هولندا"، مضيفة أنه دفن في مراسم خاصة.
أدى هاور أول دور تمثيلي له سنة 1969 في المسلسل التلفزيوني "فلوريس"، من إخراج بول فيرهوفين، الذين لم يكن ذائع الصيت وقتها.
وقدّم له فيرهوفن أوّل دور بارز له سنة 1973، في "توركيش ديلايت".
وسطع نجمه على الساحة العالمية سنة 1981، إثر تمثيله في فيلم التشويق "نايتهوكس" إلى جانب النجم الأمريكي سيلفستر ستالون.
وشارك في العام التالي في "بلايد رانر"، الذي جعل منه اسما معروفا في هوليوود.
وقال بول فيرهوفين: "أنا حزين جدا، لأنه فارقنا، وسأشتاق إليه كثيرا".
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