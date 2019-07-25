نجوى كرم تلتقي وزير البيئة

التقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم وزير البيئة فادي جريصاتي في زيارة ودية زحلاوية.

وقد نشر مستشار وزير البيئة ميشال جريصاتي صورة تجمعه بكرم وجريصاتي وعلّق بالقول: “دردشة جميلة مع سيدة جميلة من الداخل والخارج”.

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وكانت شمس الاغنية قد اعربت في وقت سابق عن دعمها الكامل لحملة تنظيف الشاطئ والحملة التي قامت بها وزارة البيئة Save your Face.

نذكر ان نجوى كرم كانت قد أحيت حفلها الثاني في السعودية في مدينة “أبها” في محافظة عسير جنوب المملكة، بعد مرور 4 اشهر تقريبًا من حفلها الاوّل الذي احيته ضمن موسم الشرقية والذي حضره 6 الاف شخص في القاعة الخضراء في مدينة الخبر.

وسيكون الجمهور السعودي على موعد مع كرم في جدة والرياض حيث سيتمّ نشر التفاصيل في وقت لاحق.