مصطفى قمر يقدم ألبوم جديد "ضحكت ليا" بشكل مختلف

القاهرة - لايف ستايل
يتعاون النجم مصطفى قمر في ألبومه الجديد في أغنية "ضحكت ليا"، وهي من كلمات تامر حسين وتوزيع وسام عبدالمنعم وألحان محمديحيي وتنتمي إلى أغاني الدراما.
ويقدم قمر الأغنية بشكل مختلف عليه تماما ويراهن عليها بقوة خلال الألبوم الذي يحضر له منذ فترة كبيرة، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعري وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادي ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودي سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغاني متنوعة عن ألبوماته السابقة.
ويحيى مصطفى قمر حفلًا غنائيًا كبيرًا في مسقط رأسه الإسكندرية على المسرح الروماني آخر الشهر الجاري ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددًا كبيرا من أغانيه الشهيرة بالإضافة لأغاني ألبومه الجديد.
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