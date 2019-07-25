4 مشاريع تنافس على جائزة الترويج والتوزيع في العالم العربي في فينيسيا

تُمنح "MAD Solutions" جائزة الترويج والتوزيع في العالم العربي، لواحد من المشاريع العربية المشاركة في النسخة السابعة من ورشة فاينال كات فينيسيا (من 31 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر/أيلول) التي تُقام ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

المشاريع العربية التي تتنافس على جائزة MAD Solutions هي: الروائيان كلشي ماكو (العراق) للمخرجة ميسون الباجه جي وميكا (المغرب) للمخرج إسماعيل فروخي، والوثائقيان كابتن الزعتري (مصر) للمخرج علي العربي وNardjes، Alger، Mars (الجزائر والبرازيل) للمخرج كريم أينوز.

وتعتبر هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تقدم فيها MAD Solutions جائزتها في فاينال كات فينيسيا، ففي الدورة السابقة فاز بالجائزة مشروع الفيلم الوثائقي مقعد الانتظار للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، وقبلها فاز بها الروائي ملكية مشتركة للمخرجة المغربية ليلى الكيلاني والوثائقي عتمة للسورية سؤدد كعدان، وفي 2015 فاز الوثائقي الفراق للمخرج العراقي هكار عبد القادر.

وتأتي جائزة MAD Solutions ضمن استراتيجية الشركة لدعم صناعة السينما العربية في مراحل الإنتاج المختلفة في الساحة الدولية والعربية والترويج لها على المدى البعيد، حيث سبق أن قدمت الشركة جوائز في مهرجان لوكارنو بسويسرا عندما تم تخصيص الجوائز لأفلام المغرب العربي، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأيام سينمائية بفلسطين والملتقى الاحترافي بسوق المهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.

اقرا ايضاً:

دور المهرجانات السينمائية في الترويج للسياحة الوطنية

Advertisements

ورشة فاينال كات فينيسيا في نسختها السابعة تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسورية، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

الهدف من فاينال كات فينيسيا هو تطوير دور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ليكون جسرًا يدعم صناعة أفلام مستقلة جيدة فنيًا من هذه الدول، من خلال توفير مساعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج السينمائي، ودعم المنافسة بين الأفلام على مستوى السوق الدولي.

قد يهمك ايضاً:

ليلى علوي تؤكد أهمية تنظيم المهرجانات السينمائية

النجاح يلاحق مهرجان فينيسيا السينمائي خلال فعاليات الأسبوع الأول