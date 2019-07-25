نانسي عجرم تحيى حفل عيد الأضحى في مركز دبي التجاري العالمي

أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن استعدادها لحفل غنائي يوم الخميس الموافق 15 آب/ أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك في دبي، ومن المقرر أن تغني نانسي أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.

وأحيت نانسي عجرم حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في المسرح الجنوبى في المدينة الأثرية التي يحمل المهرجان اسمها، يوم السبت الماضي بحضور جماهيري كبير وقدمت عددًا كبيرًا من أغانيها القديمة والجديدة، والتي تراقص الجمهور الأردني عليها.

كما أحيت نانسي الأسبوع الماضي حفلاً غنائياً ساهراً في قبرص أشعلت فيه الأجواء بأغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور حيث غنت "معقول الغرام" و"بدنا نولّع الجو"، إضافة إلى أغنية "يا بنات" التي دفعت بنانسي بمناداة كل البنات الحاضرات من أصغرهن حتى عمر الـ١٥ تقريبًا للصعود على المسرح.

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