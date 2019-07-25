شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج فاروق الفيشاوي يتصدر توتير بعد إعلان وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #فاروق الفيشاوي موقع "تويتر" بعد إعلان خبر وفاته فجر اليوم، الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تعرض لوعكة صحية مطلع هذا الأسبوع وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية والتى ازدادت سوءاً داخل المستشفى حتى فارق الحياة منذ ساعات.

ويشيع جثمان



فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوى بعد ظهر اليوم، الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين على أن يتم دفنه فى مقاير الأسرة، بحضور أفراد عائلته وبعض من الفنانين أصدقائه المقربين والذين حرصوا على التواجد بجواره فى المستشفى رغم منع الأطباء الزيارات نهائياً بعد تدهور الحالة الصحية أمس الأربعاء وفقده للنطق وتوقف وظائف الكبد.

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فاروق الفيشاوى كان قد أعلن فى أكتوبر الماضى إصابته بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

يذكر أن الفيشاوى شارك مؤخراً فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم، ومن المقرر أن يتم اختيار فنان آخر لاستكمال دوره فى المسرحية خلال الفترة المقبلة.