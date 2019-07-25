شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصاب خبر وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوى حزن شديد بين زملائه من الوسط الفنى وأهله وكل من أحب فنه، الأمر الذى دفع العديد منهم لنعيه على حساباتهم الشخصية، ونشر بعض الصور التى سجلت ذكريتهما معًا.

ونشر موقع "سكاى نيوز" أن صفحة منسوبة للفنان عادل إمام نشرت نعيا للنجم الراحل فاروق الفيشاوى من خلال نشر صورتهما معًا على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عليها "البقاء لله فى وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوى".



عادل إمام وفاروق الفيشاوى

توفى الفنان فاروق الفيشاوى فجر اليوم عن عمر يناهز 67 عامًا بعد صراع قصير مع مرض السرطان الذى أعلن إصابته به لجمهوره خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، حيث قال إن طبيبه أخبره عن إصابته بالمرض وأنه سيتعامل معه وكأنه "صداع" ليس أكثر وأنه سينتصر عليه، إلا أن حالته تأخرت خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى وتراجعت حالته الصحية بدرجة كبيرة وتوقفت وظائف الكبد، وفقد النطق تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى توفى متأثرًا بالمرض.