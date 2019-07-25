شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن الفنان الكبير توفى منذ ساعات بأحد مستشفيات الدقى، بعد صراع مع مرض السرطان.
فاروق الفيشاوي ولد فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنية جدا مكونة من أبوين و5 أشقاء، توفى والده عندما كان فى الحادية عشر من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.
فاروق الفيشاوي حصل على بكالريوس فى الطب العام وقبلها ليسانس آداب من جامعة عين شمس، كان الظهور الكبير له فى فيلم المشبوه مع النجم عادل إمام، ثم تزوج من الفنانة سمية الألفى وأنجبا أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي.
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