شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النجم الكبير فاروق الفيشاوي.. شارك بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما، صباح اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان.
وتدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير، حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة.
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