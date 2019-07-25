شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك لير" يعود للعرض فى مصر ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع مسرحية "الملك لير" استكمال عرضه على مسرح "كايرو شو" بأحد المولات الكبرى فى التجمع الخامس ثانى أيام عيد الأضحى ويستمر العرض حتى الجمعة 16 من نفس الشهر، حيث تم إجراء تعديل على موعد العرض الذى تم إعلانه فى وقت سابق والذى كان مقرر له من قبل يوم 8 أغسطس المقبل.

وعادت أسرة "الملك لير" يوم السبت الماضى من السعودية بعد عرض المسرحية على مسرح جدة 3 أيام أمام جمهور المملكة للمرة الأولى ولاقت اقبالاً جماهيرياً كبيراً خلال أيام العرض، واستغل أبطال المسرحية تواجدهم هناك وقاموا بآداء مناسك العمرة فى أيام البروفات وقبل أيام العرض.

مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة فاروق الفيشاوى ورانيا فريد شوقى وهبة مجدى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

Advertisements