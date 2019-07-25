شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان منذ 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي جمهوره ومحبيه وزملائه فى شهر أكتوبر الماضى بإعلان إصابته بالسرطان وذلك فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، وأنه علم بإصابته بعدما أخطره طبيبه المعالج بهذا المرض أثناء إجرائه بعض التحاليل الطبية للاطمئنان على صحته. وأكد الفيشاوى أنه بكل إصرار وعزيمة سيتعامل مع المرض باعتباره صداعا عاديا، قائلا، "سأهزمه وأنتصر عليه وهاجى الدورة الجاية لمهرجان الإسكندرية الـ 35 بعد ما أهزمه، وبعيداً عن المرض اكتشفت أننى مصاب بمرض آخر وهو الحب"، ولكن المرض كان أقوى من فاروق الفيشاوى ولم يمهله حضور الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية كما تمنى، وبعدما غيب الموت النجم الكبير ليرحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وفاة فاروق الفيشاوي

وتوفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، فتم نقله إلى المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير وتوقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، ويشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

أشهر أعمال فاروق الفيشاوي

قدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوة"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

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أعمال فاروق الفيشاوي الدرامية

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عملا دراميا، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.