شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ناعيا فاروق الفيشاوي : هتوحشنى يا أبو قلب أبيض زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاروق الفيشاوي هقبلك فى العزا زى كل المرات الأخيرة، بهذه الكلمات الحزينة نعى الفنان صلاح عبد الله صديقه الفنان فاروق الفيشاوي الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "هقابلك فى العزا ياروقة زى كل المرات الأخيرة ولو ماشفتنيش هندهلك زى آخر مرة وأقولك واحشنى يا أخى ونفسى أحضنك وبرضو هتقولى مش هتجيب الشلة وتيجوا تقعدوا معايا شوية بقى، هنيجى يا فاروق هنيجى، الفاتحة والدعاء للجدع قوى قوى أبوقلب أبيض زى الفل حبيب الكل".

ورحل صباح اليوم الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، فتم نقله المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، ويشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

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قدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوة"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عملا دراميا، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.