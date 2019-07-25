صلاح عبد الله ناعيا فاروق الفيشاوي : هتوحشنى يا أبو قلب أبيض زى الفل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاروق الفيشاوي هقبلك فى العزا زى كل المرات الأخيرة، بهذه الكلمات الحزينة نعى الفنان صلاح عبد الله صديقه الفنان فاروق الفيشاوي الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.
وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "هقابلك فى العزا ياروقة زى كل المرات الأخيرة ولو ماشفتنيش هندهلك زى آخر مرة وأقولك واحشنى يا أخى ونفسى أحضنك وبرضو هتقولى مش هتجيب الشلة وتيجوا تقعدوا معايا شوية بقى، هنيجى يا فاروق هنيجى، الفاتحة والدعاء للجدع قوى قوى أبوقلب أبيض زى الفل حبيب الكل".
ورحل صباح اليوم الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، فتم نقله المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، ويشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عملا دراميا، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.
صلاح عبد الله
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