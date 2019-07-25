شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يجتمع مع عمرو سمير عاطف للمرة السادسة فى"النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجم يوسف الشريف مع السيناريست عمرو سميرعاطف للمرة السادسة من خلال مسلسل "النهاية"، المقررعرضه فى رمضان المقبل 2020، من إخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعقد الشريف وحسام شوقى مديرعام سينرجى وعمرو سميرعاطف، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل البدء فى ترشيح الأبطال.

وقدم يوسف الشريف مع المؤلف عمرو سميرعاطف 4 مسلسلات درامية وهم مسلسل "رقم مجهول" عام 2012، من إخراج حسام الجزار ، وشارك فى بطولته شيرى عادل، ومحمود الجندى، وإدوارد، وأخرون.

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ومسلسل "الصياد" عام 2014، وشارك فى بطولته مى سليم، اسلام صبرى، أحمد صلاح، وأخرون، إخراج أحمد مدحت، كما قدما سويا مسلسل "لعبة ابليس" عام 2015، وشارك فى بطولته شيرى عادل، فريال يوسف ، محمد رياض، وأخرون، إخراج شريف اسماعيل.

وقدم الثنائى أيضا مسلسل "كفر دلهاب" عام 2017، وشارك فى بطولته روجينا، محمد رياض، أحمد سعيد عبد الغنى، سهر الصايغ، وأخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

وعلى صعيد السينما قدما سوياً فيلم "بنى آدم" عام 2018، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، أحمد رزق، محمود البزاوى، وأخرون، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى فيلمز.