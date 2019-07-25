شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الألفى باكية: فاروق الفيشاوي راح عند ربنا اللى أحن عليه من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لحظة حزن شديدة وانهيار، عبرت الفنانة سمية الألفى عن حزنها الشديد عقب وفاة زوجها النجم الكبير فاروق الفيشاوى ، والذى وفاته المنية منذ قليل داخل إحدى مستشفيات الدقى، حيث كان يتلقى العلاج بعدما أصيب بمرض "السرطان" اللعين.

وعن وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، قالت سمية الألفى فى تصريح مقتضب لـ"الخليج 365"، " فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها".

فاروق الفيشاوى ولد فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جدا مكونة من أبوين و 5 أشقاء، توفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.

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فاروق الفيشاوي حصل على بكالريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الأداب من جامعه عين شمس كان الظهور الكبير له في فيلم المشبوه مع النجم عادل إمام، ثم تزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجبا أحمد الفيشاوي و عمر الفيشاوى.