أبرزهم أحمد حلمي وملكة جمال مصر.. فنانون أصيبوا بأورام حميدة قبل ماجي بو غصن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

خضعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، لعملية جراحية لإزالة ورم في المخ، في عملية استمرت 5 ساعات من الوقت وتكللت بالنجاح، وخرجت من العناية المركزة أمس الأربعاء. وتحتاج ماجي بو غصن لراحة تصل مدتها إلى شهرين.

نرصد لكم في التقرير التالي فنانين أصيبوا بورم حميد وتغلبوا عليه:

أحمد حلمي

أصيب الفنان أحمد حلمي بورم في ظهره اكتشفه أثناء زيارته أمريكا لإجراء فحوصات لزوجته منى زكي أثناء حملها، وقد نصحه الأطباء بضرورة إزالة الورم، لكن هناك خطورة من العملية قد تصل إلى حد الإصابة بالشلل، إلا أن الجراحة الناجحة أجريت وتمكن الفنان الشاب من الانتصار على مرضه.

مي الغيطي

كتبت الفنانة الشابة مي الغيطي تغريدة على "إنستجرام"، أعلنت بها عن إصابتها بالورم الحميد: "كنت دائمًا أريد أن أرتدي فستانًا على شكل (V) مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدي، أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصًا لأنه جعلني كالأميرة المحاربة، ولذلك لا يهمني ما يقوله الناس ولا أتباهي، وكنت قاصدة إني أبين الجرح الخاص بي لأني فخورة به".

إنجي عبد لله

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أعلنت الفنانة إنجي عبد الله ملكة جمال مصر السابقة عن إصابتها بورم حميد في المخ، وأن المشكلة تكمن في وجوده بالقرب من النخاع الشوكي، وهو ما يصّعب التدخل الجراحي لإزالته.

وتتابع إنجي حالتها الصحية في تركيا حيث تقيم مع زوجها بإسطنبول، وكانت أنجى أعلنت إصابتها بورم وكتبت: "خلاص النهاردة تأكدت، بعد أكتر من خمس دكاترة، ورم في المخ والنخاع الشوكي وكلهم أجمعوا إنه في مكان خطر مينفعش يتشال، الحمد لله، هي صدمة كبيرة، بس أنا متقبلة، إدعولي".

خالد سليم

كشف الفنان خالد سليم أنه كان مصابًا بورم حميد على الأحبال الصوتية، وقال سليم في لقائه في برنامج (معكم - منى الشاذلي) الذي يعرض عبر قناة cbc، إنه قلق كثيرًا عندما أخبره الطبيب أن هناك مشكلة في أحباله الصوتية، مشيرًا إلى أنه في البداية قال له إن لديه تجمع دموي.

وكان خالد سليم قد خضع لعملية جراحة واكتشف أنه كان يعاني من ورم بالأحبال الصوتية، وبعد إجراء العملية وفحص الورم تبين أنه حميد. وروى خالد سليم أنه عقب الجراحة ظل صامتًا لمدة 20 يوميًا، وممنوع من أي مجهود وابتعد عن الغناء تمامًا، وظل جالسًا في منزله حتى لا يتعرض لأي إرهاق.

وأضاف أنه تلقى علاجًا به (كورتيزون) لذا اكتسب وزنًا زائدًا ووصل إلى 124 كيلو جرام، وبعد مرور هذه الفترة الصعبة، قرر سريعًا أن يعود إلى جسده الرياضي ليستعيد وزنه، لذا يخضع لتمارين رياضية وكثيرًا ما يشارك جمهوره بصور وفيديوهات له خلال التدريبات.

إيناس عز الدين

طمأنت الفنانة والمطربة إيناس عز الدين جمهورها وأوضحت أنها أجرت تحليلاً لعينة من الورم السرطاني الذي أصيبت به، وأظهرت نتائجه أنه حميدًا وليس ورم خبيث.

وكتبت إيناس، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "أنا فرحانة قوي، وكان لازم أفرحكم معايا نتيجة تحليل العينة بتاعتي طلعت والحمد لله الورم حميد مش خبيث وهستأصله اليومين الجايين، أنا عشت الفترة اللي فاتت أيام صعبة كتير فوق ما أي حد يتصور، والحمد لله النهاردة أنا مطمئنة".​