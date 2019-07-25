ساندي علي تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة ساندي علي جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "ساندي" خلال الصور بإطلالة أنيقة مميزة، ومرتدية فستان من اللون الأسود، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ساندي علي مشاركتها في مسلسل "حرملك"، بجانب جمال سليمان، وباسم ياخور، وأحمد فهمي وعرض في رمضان الماضي.

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