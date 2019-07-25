تراند اليوم : ريهام سعيد:«لماذا يحمل هذا الفنان نعشي هي وصلت للدرجة دي»

بينما تواصل علاجها من بكتيريا أصابت وجهها، بعد تدخل جراحي ناجح، قال مقربون من الإعلامية المصرية ريهام سعيد، إنها حزنت بشدة على الترويج، ليلة أول من أمس، لوفاتها، وطالبت المواقع، بالحرص على حياة الناس.
وتعليقاً على نشر صورة لنعش يحمله الفنان المصري أحمد سعيد عبد الغني، قالت ريهام «هي وصلت للدرجة دي؟ طب معلش حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي... هم يضحك وهم يبكي».
وعلق أحمد سعيد عبد الغني، على الخبر، وذكر: «أقضي إجازة الصيف مع أسرتي على شاطئ البحر الأحمر، وشاهدت الصورة التي أحمل فيها نعشاً، قيل إنه نعش الإعلامية ريهام سعيد... وهذه صورة ليست صحيحة، لكنها صورتي وأنا أحمل نعش والدي».
وأضاف: «كل السلامة لريهام سعيد، وعلى الناس احترام خصوصيات الآخرين، والابتعاد عن الإشاعات».