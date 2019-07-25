تراند اليوم : عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي بصورة وكلمتين



نعى الفنان المصري عادل إمام زميله الفنان فاروق الفيشاوي الذي توفي فجر اليوم الخميس، بعبارة مؤثرة وصورة.

ونشر عادل إمام على صفحته الرسمية على “فيسبوك” صورة جمعته بالنجم الراحل، مع تعليق “البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي”.

وجمعت أعمال سينمائية عدة بين النجمين أشهرها فيلمي “المشبوه” من إخراج سمير سيف في ثمانينيات القرن الماضي.

وتوفي فاروق الفيشاوي في ساعة مبكرة، الخميس، عن 67 عاما، متأثرا بغيبوبة كبدية، بعد صراع مرض السرطان.

وقال عضو نقابة المهن التمثيلية عزوز عادل، إن جنازة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي ستشيع ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود.

ورحل الفنان الكبير في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان.

وكان الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.